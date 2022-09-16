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Пьяный водитель без прав насмерть сбил молодую женщину

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- Ольга Новгородцева
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Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело 27-летнего В.Т., обвиняемого сразу в нескольких тяжких преступлениях.

Утром 7 апреля он ехал на чужой машине по бишкекской улице Исанова в южном направлении. Ехал без водительского удостоверения, в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На пересечении с улицей Киевской проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил молодую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зелёный свет. Сбил и, не остановившись, поехал дальше...

Пострадавшая была госпитализирована, однако спасти ее не удалось, женщина умерла не приходя в сознание. Сиротой осталась её маленькая дочка.

Из показаний обвиняемого В.Т.:

- Вину признаю полностью. Я вырос в детском доме, близких родственников не имею, никогда водительского удостоверения не получал, но умею водить автомашину и трактор, постоянного места жительства не имею, но зарегистрирован и получал паспорт, подрабатываю где придется. В последнее время подрабатывал у А.У.А. в селе Сары-Булак Жайылского района.

6 апреля работал дома у А.У., примерно в девять вечера после работы решил уехать в детский дом в село Сосновка, был трезвый.

Поскольку между селами есть определенное расстояние, А.У. дал мне свою автомашину "Субару-Форестер", на которой я приехал в Сосновку. Хозяин машины позвонил и сказал ее помыть, что я и сделал. Машину мыл холодной водой и замерз, в связи с чем выпил пива, затем на этой же машине приехал в Кара-Балту, а далее в Бишкек, где купил одну бутылку водки 0,5 л и пиво 1,5 л, которые до утра выпивал, катался по городу.

Наступило утро, я пьяный ехал по Исанова, на пересечении с Киевской сбил девушку-пешехода. В этот момент я сильно испугался, поэтому не остановился и уехал прямо по улице Исанова до Боконбаева. Остановился, когда врезался в забор. Потом приехали сотрудники милиции и задержали меня.

Муж сбитой женщины отказался от материальных и моральных претензий к подсудимому, только просил наказать его как можно строже.

Суд приговорил В.Т. к десяти годам исправительной колонии общего режима.


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URL: https://www.vb.kg/422579
Теги:
приговор, суд, Кыргызстан
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