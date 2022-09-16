МИД КР: Таджикской стороне вручена нота протеста

Пресс-служба Министерства иностранных дел КР сообщает, что 16 сентября в здании министерства таджикской стороне вручена нота протеста относительно противоправных и деструктивных действий таджикской стороны.

Кыргызской стороной отмечено, что 16 сентября, нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил, тяжелой военной техники, вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской Государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской.

Кыргызская сторона потребовала неукоснительно соблюдать все достигнутые договоренности, прекратить огонь и отвести военные формирования, а также не создавать ситуацию, которая может привести к эскалации обстановки в приграничных территориях, и вновь особо подчеркнула, что все возникающие на границе проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами.