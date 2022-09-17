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Ученые создали программу, анализирующую все известные варианты коронавируса

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- Анастасия Карелина
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Группа исследователей из Швейцарии и Новой Зеландии создала программу, анализирующую все известные варианты коронавируса, генерирующую возможные новые, и предсказывающую влияние потенциальных мутаций на взаимодействие вируса с человеческими клетками и антителами. Об этом сообщил Штаб КР по COVID-19.

На этой неделе программа сгенерировала огромное количество вариантов SARS-CoV-2, которые могут возникнуть в ходе эволюции вируса. Полученные данные могут быть использованы для диагностики существующих и теоретических вариантов, даже если они отличаются большим количеством мутаций. Эти сведения позволят улучшить разработку терапевтических антител и вакцин против COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/422585
Теги:
наука, Швейцария, Новая Зеландия, COVID-19
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