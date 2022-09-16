Конфликт на границе. ГКНБ просит СМИ и блогеров не сеять панику

ГКНБ КР просит журналистов и блогеров ответственнее относиться к распространению информации о ситуации в Баткене. В частности, не писать о передвижениях и расположении войск и боевой техники, сообщает пресс-служба ведомства.

"На кыргызско-таджикском участке границы проводятся работы по регулированию ситуации.

Все те сообщения в СМИ и интернет-ресурсах о том, что на границе не хватает оружия и боеприпасов и другого материально-технического обеспечения, не соответствует действительности.

Сил и ресурсов для обеспечения безопасности и отражения внешней агрессии достаточно.

ГКНБ КР настоятельно рекомендует общественность не верить фейкам и призывает интернет-сообщество, журналистов и блогеров не сеять хаус и панику среди общественности", - говорится в сообщении ГКНБ КР.