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Конфликт на границе. ГКНБ просит СМИ и блогеров не сеять панику

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ГКНБ КР просит журналистов и блогеров ответственнее относиться к распространению информации о ситуации в Баткене. В частности, не писать о передвижениях и расположении войск и боевой техники, сообщает пресс-служба ведомства.

"На кыргызско-таджикском участке границы проводятся работы по регулированию ситуации.

Все те сообщения в СМИ и интернет-ресурсах о том, что на границе не хватает оружия и боеприпасов и другого материально-технического обеспечения, не соответствует действительности.

Сил и ресурсов для обеспечения безопасности и отражения внешней агрессии достаточно.

ГКНБ КР настоятельно рекомендует общественность не верить фейкам и призывает интернет-сообщество, журналистов и блогеров не сеять хаус и панику среди общественности", - говорится в сообщении ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/422587
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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