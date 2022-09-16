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Погранслужба: Военнослужащие КР не намерены сдавать свои позиции

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что фиксируется факты, когда граждане Кыргызской Республики публикуют информацию о вооруженном конфликте на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, не соответствующую действительности.

Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан и общественность Кыргызской Республики не распространять дезинформацию.

Ведомство отмечает, что военнослужащие ПС ГКНБ КР ведут ожесточенные бои и не намерены сдавать свои позиции.

Пограничная служба ГКНБ КР располагает необходимыми силами и средствами для отражения агрессии противника и принуждению его к стабилизации обстановки.


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URL: https://www.vb.kg/422593
Теги:
Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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