Погранслужба: Военнослужащие КР не намерены сдавать свои позиции

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что фиксируется факты, когда граждане Кыргызской Республики публикуют информацию о вооруженном конфликте на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, не соответствующую действительности.

Пограничная служба ГКНБ КР призывает граждан и общественность Кыргызской Республики не распространять дезинформацию.

Ведомство отмечает, что военнослужащие ПС ГКНБ КР ведут ожесточенные бои и не намерены сдавать свои позиции.

Пограничная служба ГКНБ КР располагает необходимыми силами и средствами для отражения агрессии противника и принуждению его к стабилизации обстановки.