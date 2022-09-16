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В Бишкеке ищут 17-летнюю Элиму Нурлан кызы

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками УВД Свердловского района Бишкека ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения Нурлан кызы Элима

В УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась жительница столицы Т.Г. об оказании содействия в поиске ее внучки Нурлан кызы Элимы, 2005 года рождения, которая 18 августа 2022 года примерно в 13 часов вышла из дома и не вернулась. По настоящее время местонахождение пропавшей неизвестно.

Данный факт зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района Бишкека.

Приметы: рост примерно 160-165 сантиметров, полноватого телосложения, волосы длинные черного цвета.

Была одета: по сезону.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Нурлан кызы Элимы, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 500 60-70-67, 0 709 33-24-63 и 102.

В настоящее время ведутся активные поисковые и розыскные мероприятия в целях установления местонахождения пропавшей Нурлан кызы Элимы.


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URL: https://www.vb.kg/422595
Теги:
розыск, Свердловский район, Бишкек, Кыргызстан
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