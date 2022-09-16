Минздрав опроверг наличие погибших в результате конфликта на границе

Летальных исходов в результате конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе с кыргызской стороны нет, сообщил Минздрав.

Ранее в соцсети написали, что есть летальный случай.

"Информация не подтвердилась", - сказали в ведомстве.

По данным Минздрава, на 11.00 16 сентября 2022 года в Баткенской областной объединенной больнице находятся 18 пострадавших.

По состоянию и диагнозам информация будет дана позже.

Все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы.

В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи.