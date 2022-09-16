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МИД Казахстана опроверг слухи о планах республики выйти из ОДКБ

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Информация о планах выхода Казахстана из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в начале 2023 года является ложной, участие республики в организации входит в долгосрочную стратегию страны. Об этом сообщил в четверг портал stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными.

"Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности. Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ, является активным участником данной организации. Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны", - цитирует портал заявление МИД республики.

В ведомстве напомнили, что Договором о коллективной безопасности предусмотрены юридически обязывающие гарантии обеспечения безопасности для его государств-участников, в том числе и для Казахстана.

"Кроме того, в рамках ОДКБ отрабатываются навыки по совместному противодействию международному терроризму, нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков, трансграничной преступности, угрозам в информационной сфере. Таким образом, сотрудничество в рамках ОДКБ является важным направлением внешней политики Казахстана, участие нашей страны в ОДКБ предусмотрено долгосрочными стратегическими документами Казахстана. В целом можно совершенно однозначно заявить, что Казахстан не рассматривает возможность выхода из ОДКБ", - отметили в министерстве.


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URL: https://www.vb.kg/422600
Теги:
Казахстан, ОДКБ
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