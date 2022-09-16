У "Белого дома" проходит митинг из-за конфликта на границе

У здания "Белого дома" проходит митинг. Люди собрались в центре столицы из-за ситуации в Баткенской области.

На акцию в кыргызской столице пришло более сотни человек. Собравшиеся требуют прекращения обстрела сел в Баткенской области, эвакуации стариков и детей в столицу Кыргызстана, реакции депутатов на последние события. Митингующие говорят о том, что готовы сами выехать в Баткенскую область и защищать нашу границу.

По последним данным, пятеро представителей митингующих вошли в здание для встречи со спикером Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым.