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У "Белого дома" проходит митинг из-за конфликта на границе

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- Асия Канаева
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У здания "Белого дома" проходит митинг. Люди собрались в центре столицы из-за ситуации в Баткенской области.

На акцию в кыргызской столице пришло более сотни человек. Собравшиеся требуют прекращения обстрела сел в Баткенской области, эвакуации стариков и детей в столицу Кыргызстана, реакции депутатов на последние события. Митингующие говорят о том, что готовы сами выехать в Баткенскую область и защищать нашу границу.

По последним данным, пятеро представителей митингующих вошли в здание для встречи со спикером Жогорку Кенеша Талантом Мамытовым.


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URL: https://www.vb.kg/422602
Теги:
граница, митинг, Бишкек, Жогорку Кенеш
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