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MegaCom предоставит БЕСПЛАТНУЮ СВЯЗЬ абонентам в Баткенской области

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Государственный оператор сотовой связи MegaCom безвозмездно обеспечит голосовой связью и Интернетом всех абонентов мобильного оператора, находящихся в Баткенской области, на период до полной стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе.

В компании MegaCom уверены, что в условиях обострения обстановки на границе Кыргызстана и Таджикистана нашим соотечественникам в регионе крайне важно оставаться на связи и иметь возможность в любую минуту связаться с родными и близкими.

В этой связи руководством мобильного оператора принято решение о предоставлении абонентам MegaCom бесплатных пакетов, включающих безлимитные внутрисетевые звонки, 5 минут вне сети, 50 SMS, а также 1 Гб интернета.

Баткен, мы с Вами!


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URL: https://www.vb.kg/422603
Теги:
#MegaCom, PR
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