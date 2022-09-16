В Баткенскую областную больницу поступили еще 13 пострадавших

По оперативным данным пресс-службы Министерства здравоохранения, на 13 часов в Баткенскую областную объединенную больницу поступили еще 13 пострадавших. Всего в БООБ госпитализированы с различными травмами 31 пострадавший.

По состоянию и диагнозам информация будет дана позже.

Все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы.

В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи.