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В Баткенскую областную больницу поступили еще 13 пострадавших

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- Айжан Мамбеталиева
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По оперативным данным пресс-службы Министерства здравоохранения, на 13 часов в Баткенскую областную объединенную больницу поступили еще 13 пострадавших. Всего в БООБ госпитализированы с различными травмами 31 пострадавший.

По состоянию и диагнозам информация будет дана позже.

Все организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области переведены на усиленный режим работы.

В стационарах имеется достаточный объем компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи.


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URL: https://www.vb.kg/422605
Теги:
Баткенская область, граница, пострадавшие, Минздрав
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