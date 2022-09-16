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МЧС: В пунктах временного размещения есть все необходимое людям

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- Анастасия Карелина
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Граждане, эвакуированные с опасных территорий и размещенные во временных пунктах, обеспечены всем необходимым. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

МЧС продолжает эвакуацию граждан. Во временных пунктах люди получают горячее питание и средства первой необходимости.

На местах совместно с сотрудниками МЧС работают представители местных властей, соответствующие службы гражданской защиты. Людям оказывается психологическая и первая медицинская помощь.

Под руководством замминистра чрезвычайных ситуаций полковника Урматбека Шамырканова сотрудники МЧС контролируют эвакуацию граждан и прием их в пунктах временного размещения.


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URL: https://www.vb.kg/422609
Теги:
Баткенская область, МЧС, Помощь
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