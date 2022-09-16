В Оше ко Всемирному Дню чистоты пройдет массовый общегородской субботник

В мэрии города Ош прошло заседание штаба в ходе которого объявлено о проведении массового общегородского субботника ко Всемирному дню чистоты, который пройдет 17 сентября.

По словам вице-мэра города Ош Сонунбека Жунусбаева, в субботнике будут задействованы все городские организации и учреждения, муниципальные службы и ведомства, МТУ города.

"Особый акцент в рамках мероприятий будет сделан на очистке от мусора склонов Сулайман-Тоо, берегов реки Ак-Буура внутриквартальных улиц. Каждому учреждению вверен соответствующий участок города, уборку которого необходимо провести. Каждому жителю необходимо внести вклад в наведение порядка и чистоты в нашем любимом городе", - отметил вице-мэр.

Напомним, ежегодно в третью субботу сентября во многих странах мира проходит экологическая акция "Всемирный день чистоты" (World Cleanup Day) с целью объединения усилий широкой общественности, СМИ, государственных и бизнес-структур для очистки территорий от мусора и сохранения устойчивой чистоты.