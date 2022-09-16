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В Оше ко Всемирному Дню чистоты пройдет массовый общегородской субботник

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- Айжан Мамбеталиева
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В мэрии города Ош прошло заседание штаба в ходе которого объявлено о проведении массового общегородского субботника ко Всемирному дню чистоты, который пройдет 17 сентября.

По словам вице-мэра города Ош Сонунбека Жунусбаева, в субботнике будут задействованы все городские организации и учреждения, муниципальные службы и ведомства, МТУ города.

"Особый акцент в рамках мероприятий будет сделан на очистке от мусора склонов Сулайман-Тоо, берегов реки Ак-Буура внутриквартальных улиц. Каждому учреждению вверен соответствующий участок города, уборку которого необходимо провести. Каждому жителю необходимо внести вклад в наведение порядка и чистоты в нашем любимом городе", - отметил вице-мэр.

Напомним, ежегодно в третью субботу сентября во многих странах мира проходит экологическая акция "Всемирный день чистоты" (World Cleanup Day) с целью объединения усилий широкой общественности, СМИ, государственных и бизнес-структур для очистки территорий от мусора и сохранения устойчивой чистоты.


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URL: https://www.vb.kg/422610
Теги:
Ош, Ошская область, субботник, Кыргызстан
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