Сегодня на чемпионате мира в Сербии выступят члены сборной Кыргызстана

Сегодня, 16 сентября, на чемпионате мира по борьбе в Сербии выступят члены сборной команды Кыргызстана по вольной борьбе. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Эрназар Акматалиев выступает в весовой категории до 70 килограммов. Арсалан Будажапов покажет себя в весовой категории до 79 килограммов. Ребята будут бороться за бронзовые медали.

А вот Бекболот Мырзаназар уулу и Исламбек Орозбеков стартуют в турнире. Бекболот Мырзаназар уулу в 1/16 финала будет бороться с представителем Турции. Исламбек Орозбеков также в 1/16 финала сразится с борцом из США.

Начало схваток предварительного раунда в 14 часов 30 минут по бишкекскому времени.