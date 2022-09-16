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20 сентября в юго-восточной части столицы не будет воды

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- Айжан Мамбеталиева
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Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 20 сентября с 9 до 18 часов будет приостановлена подача питьевой воды в юго-восточную часть столицы.

Временное отключение холодной воды связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Контррезервуары" и на городских водопроводных сетях.

Район отключения: ул. Достоевского, Анкара, Ауэзова и линия железной дороги. Воды не будет в жилых массивах "Алтын Ордо", "Кара-Жыгач", "Полицейский городок".

Мэрия столицы приносит извинения за причинённые неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/422613
Теги:
мэрия, отключение воды, Бишкек
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