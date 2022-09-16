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Жертвы торговли людьми в Кыргызстане будут получать юридическую помощь

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- Жан Алиев
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Впервые в Кыргызстане жертвам торговли людьми предоставлен доступ к гарантированной государством бесплатной юридической помощи. 10 Августа 2022 года принята новая редакция Закона "О гарантированной государством юридической помощи", в рамках которого жертвы торговли людьми имеют право на бесплатную юридическую помощь в уголовных делах без учета финансового положения. Законопроект был разработан депутатской рабочей группой, куда входили также представители аппарата кабмина и Минюста.

В целях поддержки реализации данного закона стартовал новый проект -"Создание устойчивого механизма для защиты жертв торговли людьми в системе гарантированной государством юридической помощи" - при поддержке USAID. В рамках проекта общественный фонд "Юристы за права человека" в партнерстве с Центром по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции КР (ЦК ГГЮП) в течение года будет повышать потенциал отобранных 200 адвокатов системы гарантированной государством юридической помощи со всех регионов страны и оказывать квалифицированную юридическую помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми.

"Целью ЦК ГГЮП является обеспечение равного доступа к юридической помощи всем лицам, в том числе пострадавшим от торговли людьми. Мы рады сотрудничеству с ОФ "Юристы за права человека", в рамках которого планируется создать специализированный реестр адвокатов по торговле людьми и смежным преступлениям. Адвокаты смогут не только повысить свой потенциал через обучающие мероприятия, но и пройти программу наставничества со стороны опытных юристов, что в конечном итоге отразится на повышении качества предоставляемой адвокатами юридической помощи за счет государства", - сообщил Акжол Калбеков, директор ЦК ГГЮП.

Общественный фонд "Юристы за права человека" специализируется на защите и продвижении гражданских и политических прав в Кыргызской Республике. Фонд занимается вопросами соблюдения прав человека в системе уголовного правосудия через обучение, мониторинг, просвещение, а также стратегические судебные тяжбы. Вот уже шесть лет высокопрофессиональные юристы, сотрудничающие с фондом, занимаются поддержкой кыргызстанцев, попавших в сложные ситуации и затрудняющихся в получении гарантированной законом помощи.

"Доступ к адвокату является конституционной гарантией, поэтому мы считаем, что государству необходимо оказать содействие в усилении роли адвокатов при оказании квалифицированной юридической помощи", – сказала Асель Койлубаева, председатель общественного фонда "Юристы за права человека".

"Мы содействуем правительству в разработке и оказании комплексных мер по защите прав и свобод лиц, пострадавших от торговли людьми. Этот проект направлен на укрепление методологической базы ЦК ГГЮП, чтобы адвокаты имели возможность усилить свои знания, компетенции и предоставлять людям квалифицированную юридическую помощь", – отмечает Медер Дастанбеков, страновой координатор Проекта USAID / Винрок Интернешнл "Безопасная миграция в Центральной Азии" в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/422614
Теги:
торговля людьми, Кыргызстан, Помощь
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