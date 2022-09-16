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Ассоль Молдокматова призывает власти Таджикистана к миру

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- Анастасия Карелина
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Телеведущая, общественный деятель, генеральный секретарь Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Ассоль Молдокматова разместила на своей странице в социальной сети Facebook обращение. Она призывает власти Таджикистана разрешить конфликт мирным путем.

"На кыргызско-таджикской границе вновь военные столкновения. Турбулентность сохраняется в течение нескольких дней. Я призываю власти Таджикистана разрешить конфликт мирным путем. Ведь лучше худой мир, нежели война. Вы даете провокационную информацию в разных информагентствах. А в реалиях мы видим совершенно обратную ситуацию. Нам очень важен мир. Для чего же мы состоим в одной организации - ОДКБ? Для того, чтобы таким образом нападать на соседей, как происходит уже неоднократно с вашей стороны? Поэтому сохранить мир - первостепенная задача. Мы призываем власти Таджикистана сделать именно так. Такой жест добрососедства. Для того, чтобы не было стыдно завтра за подобное действие сегодня. Сохраним мир!", - сказала Ассоль.


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URL: https://www.vb.kg/422616
Теги:
Ассоль Молдокматова, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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