Ассоль Молдокматова призывает власти Таджикистана к миру

Телеведущая, общественный деятель, генеральный секретарь Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Ассоль Молдокматова разместила на своей странице в социальной сети Facebook обращение. Она призывает власти Таджикистана разрешить конфликт мирным путем.

"На кыргызско-таджикской границе вновь военные столкновения. Турбулентность сохраняется в течение нескольких дней. Я призываю власти Таджикистана разрешить конфликт мирным путем. Ведь лучше худой мир, нежели война. Вы даете провокационную информацию в разных информагентствах. А в реалиях мы видим совершенно обратную ситуацию. Нам очень важен мир. Для чего же мы состоим в одной организации - ОДКБ? Для того, чтобы таким образом нападать на соседей, как происходит уже неоднократно с вашей стороны? Поэтому сохранить мир - первостепенная задача. Мы призываем власти Таджикистана сделать именно так. Такой жест добрососедства. Для того, чтобы не было стыдно завтра за подобное действие сегодня. Сохраним мир!", - сказала Ассоль.