На улице Шукурова идет демонтаж заборов, мешающих строительству тротуара

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекция продолжает высвобождать улицу Шукурова от незаконных заборов, вышедших за границы красной линии.

На этой улице завершена работа по реконструкции проезжей части дороги. А вот тротуарная часть, предусмотренная для пешеходов, застроена заборами жильцов вплоть до проезжей части. Горожане обязаны высвободить городскую землю до 5 метров (тротуарная часть).

Всего таких заборов 71. После процедурных работ инспекции добровольно высвободили 36, в принудительном порядке инспекция демонтировала 22. Из них 22 - железные ворота, калитки и 5 - капитальных строений (заборы).

Муниципальной инспекцией подано 21 исковое заявление в Октябрьский районный суд об устранении препятствий для строительства тротуара. Готовится еще 11 исковых заявлений.

Инспекция напоминает, заборы не подчинившихся владельцев будут демонтированы муниципалитетом, тротуар будет проложен.