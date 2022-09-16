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Число пострадавших в ходе конфликта на границе увеличилось до 42

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- Анастасия Карелина
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По оперативным данным на 15 часов, в организации здравоохранения Баткенской области поступили уже 42 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Из 42 пострадавших в Баткенской областной объединенной больнице находятся 19 человек, в ЦОВП Лейлек 18, еще 5 пострадавших из Лейлекского ЦОВП доставлены в организации здравоохранения Бишкека.

Информацию по состоянию и диагнозам пострадавших Минздрав обещает дать позже.

Три бригады медиков из Национального Госпиталя, в составе которых нейрохирурги, хирурги общей практики, сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи, торакальные хирурги и средний медицинский персонал, вылетели в Баткен для оказания медицинской помощи пострадавшим на месте.


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URL: https://www.vb.kg/422625
Теги:
Баткенская область, Минздрав, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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