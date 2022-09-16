Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели переговоры

Президенты Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Встреча прошла 16 сентября в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения.

Главы ГКНБ двух стран будут работать на месте, будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.

Также достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы.