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Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели переговоры

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Президенты Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Встреча прошла 16 сентября в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения.

Главы ГКНБ двух стран будут работать на месте, будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.

Также достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы.


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URL: https://www.vb.kg/422632
Теги:
Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Кыргызстан
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