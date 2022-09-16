Погранслужба: РТ снова открыла огонь

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 18:30 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.

Нарушив достигнутые договорённости, таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям кыргызских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района.

В Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры для полного прекращения огня и деэскалации инцидентов.