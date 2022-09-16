Садыр Жапаров собрал экстренное заседание Совбеза

В Бишкеке президент КР Садыр Жапаров сразу после возвращения из Самарканда собрал экстренное заседание Совета безопасности Кыргызстана. Об этом редакции vb.kg сообщили в кабмине.

Кроме самого президента КР в заседании принримают участие спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, генеральный прокурор Курманкул Зулушев и министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

Напомним, по данным Погранслужбы ГКНБ, сегодня около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. В 6.30 таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда. В 7.15 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Самаркандек".