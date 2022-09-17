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Конфликт на границе. Ночь прошла тихо, без происшествий

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 08:00 17 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная с тенденцией к стабилизации.

Ночь прошла тихо, без происшествий.

Личный состав подразделений Пограничной службы ГКНБ, дислоцированный в Баткенской области, продолжает нести службу в усиленном режиме.

Отметим, что ночью Погранслужба сообщала, что в период с 00:10 до 00:40 на КПП "Гулистон-автодорожный" (РТ) состоялась встреча первого заместителя председателя – директора Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики генерал-майора У.Шаршеева и командующего ПВ ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковника Р. Рахмонали .

Во встрече также приняли участие начальники территориальных подразделений ГКНБ, пограничных ведомств и правоохранительных органов по Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.

По итогам встречи были достигнуты следующие договорённости:

  1. в течение ночи до 9:00 17 сентября 2022 года начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельб на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области;
  2. в целях координации действий совместный оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений ГКНБ, пограничных ведомств и правоохранительных органов по Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, продолжит свою работу на КПП "Гулистон- автодорожный".


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URL: https://www.vb.kg/422641
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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