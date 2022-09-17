Конфликт на границе. Ночь прошла тихо, без происшествий

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 08:00 17 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная с тенденцией к стабилизации.

Ночь прошла тихо, без происшествий.

Личный состав подразделений Пограничной службы ГКНБ, дислоцированный в Баткенской области, продолжает нести службу в усиленном режиме.

Отметим, что ночью Погранслужба сообщала, что в период с 00:10 до 00:40 на КПП "Гулистон-автодорожный" (РТ) состоялась встреча первого заместителя председателя – директора Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики генерал-майора У.Шаршеева и командующего ПВ ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковника Р. Рахмонали .

Во встрече также приняли участие начальники территориальных подразделений ГКНБ, пограничных ведомств и правоохранительных органов по Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.

По итогам встречи были достигнуты следующие договорённости: