Конфликт на границе. Произошла очередная провокация со стороны Таджикистана

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 09:00 17 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.

Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 до 8:55, таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы Арык Баткенского района.

В 8:55 обстрел был прекращен.

Личный состав подразделений Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированный в Баткенской области, принимает меры по стабилизации сложившейся обстановки.