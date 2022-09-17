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Уроженец Каракола задержан за браконьерство

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- Канат Кожоев
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Накануне в рамках борьбы с браконьерством на озере Иссык-Куль проведено рейдовое мероприятие на побережье Тюпского района. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Отмечено, что во время незаконного улова рыбы на акватории озера был задержан 39-летний С.Д., уроженец Каракола.

В качестве вещественных доказательств у задержанного была изъята моторная резиновая лодка, синтетическая рыболовная сеть длиною в 400 метров, а также незаконно пойманная сига-лудоги в количестве 21 штуки, 3 штуки судака и 1 форель.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учета информации ОВД Тюпского района и для дачи юридической оценки материалы были переданы в следственную службу районной милиции. В настоящее время ведется проверка.


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URL: https://www.vb.kg/422648
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство, Кыргызстан, Иссык-Куль
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