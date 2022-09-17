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Алимбаев: захваченные военными Таджикистана села освобождены

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Все захваченные села военными Таджикистана освобождены, но ситуация остается тяжелой. Об этом пишет "Кабар" со ссылкой на полномочного представителя президента в Баткенской области Абдикарима Алимбаева.

По его словам, ночью перестрелки не было, но ситуация острая.

"Мы будем работать с таджикской стороной на границе до стабилизации ситуации. Кыргызские подразделения ночью работали в захваченных селах и освободили их от военных Таджикистана", - сообщил он.

Напомним, 14 сентября Таджикистан проявил вооруженную агрессию, атаковав кыргызские пограничные заставы и населенные пункты. 16 сентября таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности, вновь атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе.

Таджикистан применил тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗУ) и авиацию, пытаясь захватить территорию КР.

На полях саммита ШОС в Самарканде прошла встреча президента КР Садыра Жапарова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Однако таджикская сторона нарушает все достигнутые договоренности.

По данным ГКНБ КР, таджикские военные уничтожили инфраструктуру застав, а также школы, детсады, торговые точки, медпункты, дома. Выкрикивая националистические лозунги, проявили кощунство и подвергли издевательствам тела погибших на посту пограничников КР.


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URL: https://www.vb.kg/422651
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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