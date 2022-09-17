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Конфликт на границе. Хронология событий (обновляется)

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- Канат Кожоев
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14 сентября Таджикистан проявил вооруженную агрессию, атаковав кыргызские пограничные заставы и населенные пункты. Хронология событий для удобства представлена в обратном порядке.

17 сентября 2022 года

12.00

МЧС сообщила о введении режима ЧС в Баткенской области.

09:00

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.

09:00

Число пострадавших кыргызстанцев в результате вооруженных столкновений на границе возросло до 103.

Ранения, в основном, осколочные и огнестрельные.

8:55

Обстрел был прекращен.

08:50

Нарушив ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона обстреляла из минометов село Паскы Арык Баткенского района.

08:00

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная с тенденцией к стабилизации.

Ночь прошла тихо, без происшествий.

02:35

В период прекращения огня с таджикской стороны в населенном пункте Богдари граждане Таджикистана начали поджигать собственные дома.

02:30

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области характеризуется как напряженная.

16 августа 2022 года

01:30

В ходе обстрела со стороны Таджикистана погибли 24 кыргызстанца.

По оперативным данным Минздрава, столько тел поступило в организации здравоохранения Баткенской области.

00:10 до 00:40

На КПП "Гулистон-автодорожный" (РТ) состоялась встреча первого заместителя председателя – директора Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики генерал-майора У.Шаршеева и командующего ПВ ГКНБ Республики Таджикистан генерал- полковника Р. Рахмонали .

По итогам встречи были достигнуты следующие договоренности:

  1. в течение ночи до 9:00 17 сентября 2022 г. начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельб на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенской области;
  2. в целях координации действий совместный оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений ГКНБ, пограничных ведомств и правоохранительных органов по Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, продолжит свою работу на КПП "Гулистон- автодорожный".

23:30

На территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники к границам Кыргызской Республики.

23:30

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.

С таджикской стороны продолжается обстрел позиций кыргызской стороны, а на отдельных участках идут интенсивные бои.

22:20

Таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Тамдык" ПС ГКНБ Кыргызской Республики.

21:00

По Баткенской области эвакуировано 136 тысяч человек. Это жители городов Баткен и Раззаков, Баткенского и Лейлекского районов.

Также ведется эвакуация жителей села Жекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Из Госматрезерва Баткенской области выделены ГСМ, масло, мука, сахар и другое.

17.54

В Баткене, в результате обстрелов погибла 15-летняя девочка.

17.10

Президент Садыр Жапаров провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по ситуации на кыргызско – таджикском участке госграницы на полях Саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в г. Самарканд (Узбекистан). Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения.

17:04

По итогам встречи глав Госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана - Камчыбек Ташиев и Таджикистана - Саймумин Ятимов достигнута договорённость о полном прекращении огня на линии госграницы

17.00

На стороне Республики Таджикистан в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.

14:00

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района.

Военнослужащие Таджикистана открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, используя мирных жителей в качестве "живого" щита, таджикская сторона несет большие потери среди гражданского населения. ПС ГКНБ КР нанесли огневой удар по пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари" ПВ ГКНБ РТ и уничтожили значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.

8:30

Но в 10:00 16.09.2022 таджикская сторона не выполнила договоренностей

15 сентября 2022 года

10:15

Для прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ РТ генерал-полковником Раджабали Рахмонали о прекращении огня для проведения встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи.

08:25

Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

06:30

Таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда.

06:00

Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ КР и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия.

14 сентября 2022 года

16:20

В местности Радар Баткенского района началась встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана, возглавляемых руководителями Баткенской области Кыргызстана Согдийской области Таджикистана.

14:40

В местности Как-Сай Баткенского района перестрелка между пограничными подразделениями сторон была прекращена.

08:40

Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Булак-Башы продолжает оставаться напряжённой. Но перестрелка прекращена.

08.00

На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. В местности Булак-Башы, двое военнослужащих ПС ГКНБ КР получили ранения. Им оказана медпомощь.


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URL: https://www.vb.kg/422655
Теги:
Баткенская область, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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