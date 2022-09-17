Конфликт на границе. Хронология событий (обновляется)

14 сентября Таджикистан проявил вооруженную агрессию, атаковав кыргызские пограничные заставы и населенные пункты. Хронология событий для удобства представлена в обратном порядке.
12.00
МЧС сообщила о введении режима ЧС в Баткенской области.
09:00
Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.
09:00
Число пострадавших кыргызстанцев в результате вооруженных столкновений на границе возросло до 103.
Ранения, в основном, осколочные и огнестрельные.
8:55
Обстрел был прекращен.
08:50
Нарушив ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона обстреляла из минометов село Паскы Арык Баткенского района.
08:00
Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная с тенденцией к стабилизации.
Ночь прошла тихо, без происшествий.
02:35
В период прекращения огня с таджикской стороны в населенном пункте Богдари граждане Таджикистана начали поджигать собственные дома.
02:30
Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области характеризуется как напряженная.
01:30
В ходе обстрела со стороны Таджикистана погибли 24 кыргызстанца.
По оперативным данным Минздрава, столько тел поступило в организации здравоохранения Баткенской области.
00:10 до 00:40
На КПП "Гулистон-автодорожный" (РТ) состоялась встреча первого заместителя председателя – директора Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики генерал-майора У.Шаршеева и командующего ПВ ГКНБ Республики Таджикистан генерал- полковника Р. Рахмонали .
По итогам встречи были достигнуты следующие договоренности:
23:30
На территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники к границам Кыргызской Республики.
23:30
Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.
С таджикской стороны продолжается обстрел позиций кыргызской стороны, а на отдельных участках идут интенсивные бои.
22:20
Таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Тамдык" ПС ГКНБ Кыргызской Республики.
21:00
По Баткенской области эвакуировано 136 тысяч человек. Это жители городов Баткен и Раззаков, Баткенского и Лейлекского районов.
Также ведется эвакуация жителей села Жекенди Чон-Алайского района Ошской области.
Из Госматрезерва Баткенской области выделены ГСМ, масло, мука, сахар и другое.
17.54
В Баткене, в результате обстрелов погибла 15-летняя девочка.
17.10
Президент Садыр Жапаров провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном по ситуации на кыргызско – таджикском участке госграницы на полях Саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в г. Самарканд (Узбекистан). Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения.
17:04
По итогам встречи глав Госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана - Камчыбек Ташиев и Таджикистана - Саймумин Ятимов достигнута договорённость о полном прекращении огня на линии госграницы
17.00
На стороне Республики Таджикистан в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.
14:00
Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района.
Военнослужащие Таджикистана открывают огонь из населенных пунктов приграничных сел, используя мирных жителей в качестве "живого" щита, таджикская сторона несет большие потери среди гражданского населения. ПС ГКНБ КР нанесли огневой удар по пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари" ПВ ГКНБ РТ и уничтожили значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.
8:30
Но в 10:00 16.09.2022 таджикская сторона не выполнила договоренностей
10:15
Для прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ КР генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ РТ генерал-полковником Раджабали Рахмонали о прекращении огня для проведения встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи.
08:25
Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.
06:30
Таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда.
06:00
Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ КР и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия.
16:20
В местности Радар Баткенского района началась встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана, возглавляемых руководителями Баткенской области Кыргызстана Согдийской области Таджикистана.
14:40
В местности Как-Сай Баткенского района перестрелка между пограничными подразделениями сторон была прекращена.
08:40
Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Булак-Башы продолжает оставаться напряжённой. Но перестрелка прекращена.
08.00
На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. В местности Булак-Башы, двое военнослужащих ПС ГКНБ КР получили ранения. Им оказана медпомощь.