В Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации

На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-центр Министерства чрезвычайных ситуаций.

Решение принято в связи с зарегистрированным конфликтом с применением оружия в приграничных районах с Кыргызстана с Таджикистаном. ЧС введен для обеспечения безопасности граждан в очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, недопущению гибели людей и мобилизации соответствующих сил.