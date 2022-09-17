Погода
$ 81.63 - 82.63
€ 82.24 - 83.24

В Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации

91  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-центр Министерства чрезвычайных ситуаций.

Решение принято в связи с зарегистрированным конфликтом с применением оружия в приграничных районах с Кыргызстана с Таджикистаном. ЧС введен для обеспечения безопасности граждан в очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, недопущению гибели людей и мобилизации соответствующих сил.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422656
Теги:
Баткенская область, МЧС, приграничные конфликты, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  