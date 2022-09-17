Эвакуированных баткенцев готовы разместить в гостиницах Бишкека

Жители Баткенской области, эвакуированные из мест вооруженного конфликта могут разместиться в нескольких гостиницах Бишкека. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента
Жители Баткенской области, эвакуированные из мест вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, и находящиеся в городе Бишкеке могут временно разместиться в нескольких столичных гостиницах и отелях:
- гостиница "Достук", расположенная по адресу: г.Бишкек, ул. Фрунзе, 429 "б", готова принять 10 граждан. Готовятся дополнительные места (контактный номер: 0500 61 18 06, Рустам);
- гостиница "Семетей", расположенная по адресу: г.Бишкек, ул. Токтогула, 125, готова принять до 20 граждан (контактный номер: 0555 65 22 22, Чынгыз);
- гостиница "Ата-Тюрк Ала-Тоо", расположенная по адресу: г.Бишкек, ул. Исакеева, 2а/2, готова принять до 15 граждан (контактный номер: 0507 77 77 24, Омурбек).