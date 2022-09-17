Эвакуированных баткенцев готовы разместить в гостиницах Бишкека

Жители Баткенской области, эвакуированные из мест вооруженного конфликта могут разместиться в нескольких гостиницах Бишкека. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента

Жители Баткенской области, эвакуированные из мест вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, и находящиеся в городе Бишкеке могут временно разместиться в нескольких столичных гостиницах и отелях: