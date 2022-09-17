Садыр Жапаров: Выражаю благодарность пограничникам за их героизм

Президент КР Садыр Жапаров на своей странице в соцсети выступил с обращением к кыргызстанцам по поводу ситуации на кыргызско-таджикской границе:

"Уважаемые соотечественники!

Как вы знаете, к сожалению, в Баткене вновь повторился вооруженный конфликт, приведший к жертвам среди наших соотечественников.

Я выражаю свои самые глубокие соболезнования всем соотечественникам, потерявших своих близких, которые не отдали ни метра нашей земли и выполнили свой священный долг по защите родины. Пусть земля им будет пухом! Я даю слово, что им семьям будет оказана всестороння помощь.

Уважаемые братья и сестры, все погибшие на границе наши граждане – достойные дети своего народа. К сожалению, в вооруженных конфликтах всегда есть жертвы. Выражаю свою огромную благодарность всем пограничникам за их героизм в отражении вражеских действий. Потомки Манаса не отступили от границы и стояли твердо. Я верю, что территориальная целостность Кыргызстана будет надежно сохранена до тех пор, пока у нас есть такие мужчины.

В этом вооруженном конфликте погибли не только наши граждане. По последней информации таджикская сторона также понесла большие потери.

Дорогие братья и сестры, если мы посмотрим на историю, то увидим, что все случаи приграничных споров сопровождались конфликтами, а потери были неизбежны.

Однако в любом случае мы не отдадим другим ни одного квадратного метра земли, доставшейся нам в наследство от наших предков.

Мы твердо защищаем наши национальные интересы!

Как вы знаете, все наши пограничные линии с Республикой Узбекистан уточнены, осталось их только зафиксировать на бумаге и оформить.

А вопросы делимитации кыргызско-таджикской границы остаются на повестке дня.

Как показала история, приграничный вопрос – сложный вопрос, требующий большого внимания и терпения. Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию кыргызско-таджикского спора".