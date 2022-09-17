ГКНБ призвал кыргызстанцев к сплоченности

ГКНБ сообщает о том, что под руководством заместителя председателя кабинета министров-председателя ГКНБ генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева продолжается работа комиссии по скорейшему урегулированию конфликта на госгранице Кыргызстана и Таджикистана, прекращению огня и профилактике новых очагов напряженности по всему периметру госграницы. Проводится непосредственная работа на месте.

Отмечено, что всей республике организованы пункты приема гуманитарной помощи для оказания материальной и другой помощи пострадавшим во время кыргызско-таджикского вооруженного конфликта.

Сегодня, в результате слаженной работы всех структур силового блока и гражданского сектора эвакуированы из зоны поражения обстрелов около 137 тыс. жителей приграничных районов. При этом со стороны МЧС, Госматрезервов, структур ООН, а также всех областей страны пострадавшим отправляются товарная и материальная помощь первой необходимости. В Баткенскую область осуществляется все бесперебойные поставки продовольствия предметы первой необходимости.

ГКНБ КР призывает всех граждан страны к объединению, сплоченности и не поддаваться провокациям и недостоверным информациям. Ведомство благодарит гражданских активистов, представителей СМИ, НПО-сектора и общественность за активную позицию понимания и содействия в вопросах стабилизации обстановки.