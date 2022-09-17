По итогам переговоров таджикская сторона прекратила миномётный обстрел

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что в связи со складывающейся обстановкой на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области состоялись переговоры между первым заместителем председателя – директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ РТ генерал- полковником Раджабали Рахмонали.

По итогам переговоров в 14:20 таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дөбө Чон-Алайского района Ошской области.