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По итогам переговоров таджикская сторона прекратила миномётный обстрел

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что в связи со складывающейся обстановкой на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области состоялись переговоры между первым заместителем председателя – директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ РТ генерал- полковником Раджабали Рахмонали.

По итогам переговоров в 14:20 таджикская сторона прекратила обстрел из минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Дөбө Чон-Алайского района Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/422668
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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