Через MegaPay и терминалы MegaCom для баткенцев собрано 440 000 сомов

Государственный оператор сотовой связи MegaCom выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в ходе обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области и надеется на скорейшее установление мира в регионе.

16 сентября MegaCom объявил о начале экстренного сбора денежных средств через терминалы компании и мобильное приложение MegaPay для оказания помощи пострадавшим на границе Кыргызстана и Таджикистана соотечественникам, а также эвакуированным жителям Баткенской области.

По данным компании, менее чем за сутки усилиями неравнодушных кыргызстанцев для баткенцев было собрано порядка 440 000 сомов.

В том числе:

посредством терминалов MegaCom, установленных в столичном Дворце спорта имени К. у. Кожомкула, на спецсчёт Аппарата президента КР поступило 131 пожертвование на сумму 259 592 сома; на спецсчёт, инициированный компанией MegaCom совместно с Красным Полумесяцем Кыргызской Республики, через MegaPay перечислено 570 переводов на сумму 178 550 сомов; на спецсчёт АПКР через MegaPay поступило 8 транзакций на сумму 1180 сомов.

Вновь призываем кыргызстанцев проявить высокий патриотизм и солидарность, протянув руку помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается. Вы можете это сделать, перечислив на добровольной основе любую сумму в качестве пожертвования через платежные терминалы MegaCom, установленные во Дворце спорта, а также по всему городу Бишкеку, либо через приложение MegaPay.

Как осуществить перевод через MegaPay?

скачать или обновить приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store); первый способ: выбрать сервис "Баткеним менин" на главной странице приложения либо зайти в раздел "Оплата", далее нажать на вкладку "Благотворительность" и выбрать услугу "Сбор денег для Баткена. Красный полумесяц"); второй способ: зайти в раздел "Оплата", далее перейти во вкладку "Благотворительность" и выбрать услугу "Сбор средств для Баткена (Оперштаб – спецсчёт АПКР)"; указать необходимые реквизиты и желаемую сумму перевода; подтвердить платёж.

Государственный оператор сотовой связи MegaCom желает скорейшего выздоровления пострадавшим кыргызстанцам и призывает поддержать население Баткенской области в трудную минуту.

Баткен, мы с тобой!