Через MegaPay и терминалы MegaCom для баткенцев собрано 440 000 сомов

Государственный оператор сотовой связи MegaCom выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в ходе обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области и надеется на скорейшее установление мира в регионе.
16 сентября MegaCom объявил о начале экстренного сбора денежных средств через терминалы компании и мобильное приложение MegaPay для оказания помощи пострадавшим на границе Кыргызстана и Таджикистана соотечественникам, а также эвакуированным жителям Баткенской области.
По данным компании, менее чем за сутки усилиями неравнодушных кыргызстанцев для баткенцев было собрано порядка 440 000 сомов.
В том числе:
Вновь призываем кыргызстанцев проявить высокий патриотизм и солидарность, протянув руку помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается. Вы можете это сделать, перечислив на добровольной основе любую сумму в качестве пожертвования через платежные терминалы MegaCom, установленные во Дворце спорта, а также по всему городу Бишкеку, либо через приложение MegaPay.
Государственный оператор сотовой связи MegaCom желает скорейшего выздоровления пострадавшим кыргызстанцам и призывает поддержать население Баткенской области в трудную минуту.