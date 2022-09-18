Около пятисот бишкекчан сдали кровь для пострадавших баткенцев

17 сентября в Республиканский центр крови пришли около 500 человек, чтобы стать добровольными донорами крови для пострадавших жителей Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Директор Республиканского центра крови Бакыт Карабаев отметил, что очень большое количество жителей Бишкека пришли сегодня сдать кровь.

"Забор делали до обеда, сейчас ведём заготовку крови. Центр будет работать и завтра, несмотря на выходной", - сказал Бакыт Карабаев.

Напоминаем, что граждане, желающие сдать кровь для пострадавших, могут обратиться по адресу г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова, 60. Республиканский центр крови.

График работы: понедельник-пятница с 8:00 до 14:00ч.

в субботу с 8:00-до 12:00ч.

При себе иметь паспорт, водительские права либо военный билет.

Перед процедурой сдачи крови исключить все жирное, жареное, молочное.