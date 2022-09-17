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Соотечественников в России призвали воздержаться от распространения фейков

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- Канат Кожоев
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Представительство МВД КР в РФ призывает соотечественников воздержаться от распространения недостоверной информации и не поддаваться дезинформации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Представительство МВД КР в РФ обращается к соотечественникам, пребывающим на территории Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, не распространять в мессенджере и социальных сетях непроверенные недостоверные сведения, в том числе затрагивающие национальные вопросы во избежание привлечения к уголовной ответственности.

Необходимо соблюдать законы страны пребывания, правила нравственного поведения. Правонарушения или иные действия, которые вызывают негативную оценку общественности, в конечном итоге отрицательно влияют на имидж страны.

В связи с последними событиями на кыргызско-таджикской границе Представительство МВД КР в РФ призывает соотечественников проявлять

спокойствие, сдержанность, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации и конфликта с целью усугубления ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/422676
Теги:
приграничные конфликты, Россия, соотечественники, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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