Соотечественников в России призвали воздержаться от распространения фейков

Представительство МВД КР в РФ призывает соотечественников воздержаться от распространения недостоверной информации и не поддаваться дезинформации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Представительство МВД КР в РФ обращается к соотечественникам, пребывающим на территории Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, не распространять в мессенджере и социальных сетях непроверенные недостоверные сведения, в том числе затрагивающие национальные вопросы во избежание привлечения к уголовной ответственности.

Необходимо соблюдать законы страны пребывания, правила нравственного поведения. Правонарушения или иные действия, которые вызывают негативную оценку общественности, в конечном итоге отрицательно влияют на имидж страны.

В связи с последними событиями на кыргызско-таджикской границе Представительство МВД КР в РФ призывает соотечественников проявлять

спокойствие, сдержанность, не поддаваться на информационные уловки, всевозможные подстрекательства и провокации, использующие факты эскалации и конфликта с целью усугубления ситуации.