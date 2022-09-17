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Конфликт на границе. Таджикская сторона снова открыла огонь

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 18:20 17 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области вновь характеризуется как напряженная.

Нарушив в очередной раз все договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы "Карамык" ПС ГКНБ.

Личный состав подразделений Пограничной службы ГКНБ, дислоцированный в Чон-Алайском районе, проводит мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки по направлениям.


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URL: https://www.vb.kg/422678
Теги:
граница, перестрелка, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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