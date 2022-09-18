Погода
$ 82.67 - 83.67
€ 83.02 - 84.02

На водоснабжение в Узгенском районе потратят более 192 миллиона сомов

38  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Кара-Дыйкан Ошской области построят систему водоснабжения. Тендерная заявка опубликована на сайте госзакупок.

На строительство намерены потратить 192 миллиона 46 тысяч 21 сом. Заказчиком выступает Ошское областное управление капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства.

Метод закупок неограниченный. Крайний срок подачи предложений поставщиков 30 сентября 2022 года.

Поставщик должен представить сведения об основных видах оборудования, которые будут использоваться в хоте выполнения работ, и сведения о квалификации и опыте технических специалистов. А также иметь в наличии руководителя и ключевых специалистов с опытом выполнения аналогичных работ в течение не менее пяти лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422680
Теги:
водоснабжение, тендер, Узгенский район, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  