На водоснабжение в Узгенском районе потратят более 192 миллионов сомов

В селе Кара-Дыйкан Ошской области построят систему водоснабжения. Тендерная заявка опубликована на сайте госзакупок.

На строительство намерены потратить 192 миллиона 46 тысяч 21 сом. Заказчиком выступает Ошское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства.

Метод закупок неограниченный. Крайний срок подачи предложений поставщиков 30 сентября 2022 года.

Поставщик должен представить сведения об основных видах оборудования, которое будет использоваться в хоте выполнения работ, и сведения о квалификации и опыте технических специалистов. А также иметь в наличии руководителя и ключевых специалистов с опытом выполнения аналогичных работ в течение не менее пяти лет.