ГКНБ опровергает сообщения о взятии Камчыбека Ташиева в заложники

ГКНБ сообщает о том, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев находится на территории Баткенской области, где продолжает координировать работу соответствующих органов и структур власти по урегулированию ситуации.

Сообщения в социальных сетях о том, что он якобы взят в заложники кем-то, и его не видели подчиненные после 16 сентября сего года, не соответствуют действительности и являются ложью.

В ведомстве уточняют, что общественность видела главу ГКНБ вечером 16 сентября, когда он давал интервью в областном штабе Баткена.

В ведомстве просят не верить разным ложным и недостоверным сведениям, которые активно распространяют заинтересованные в дестабилизации обстановки в КР, нарушениях ее территориальной целостности и суверенитета внешние силы, а также возможно "подхватывают" в своих целях деструктивные силы внутри самого Кыргызстана.

"ГКНБ вновь вынужден предупредить о соответсвующей ответственности за распространение подобных ложных, провокационных сведений, имеющих цель внести смуту, раздор, и хаос в КР, с далеко идущими антикыргызстанскими целями и задачами. ГКНБ снова призывает общественность, представителей СМИ, активистов, блогеров и граждан страны сплотиться вместе с властями и достойно выйти из складывающейся ситуации, ради светлого будущего Кыргызстана, за что сегодня продолжают погибать лучшие его сыновья", - отмечают в спецслужбе.