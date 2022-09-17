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ГКНБ опровергает сообщения о взятии Камчыбека Ташиева в заложники

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- Канат Кожоев
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ГКНБ сообщает о том, что председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев находится на территории Баткенской области, где продолжает координировать работу соответствующих органов и структур власти по урегулированию ситуации.

Сообщения в социальных сетях о том, что он якобы взят в заложники кем-то, и его не видели подчиненные после 16 сентября сего года, не соответствуют действительности и являются ложью.

В ведомстве уточняют, что общественность видела главу ГКНБ вечером 16 сентября, когда он давал интервью в областном штабе Баткена.

В ведомстве просят не верить разным ложным и недостоверным сведениям, которые активно распространяют заинтересованные в дестабилизации обстановки в КР, нарушениях ее территориальной целостности и суверенитета внешние силы, а также возможно "подхватывают" в своих целях деструктивные силы внутри самого Кыргызстана.

"ГКНБ вновь вынужден предупредить о соответсвующей ответственности за распространение подобных ложных, провокационных сведений, имеющих цель внести смуту, раздор, и хаос в КР, с далеко идущими антикыргызстанскими целями и задачами. ГКНБ снова призывает общественность, представителей СМИ, активистов, блогеров и граждан страны сплотиться вместе с властями и достойно выйти из складывающейся ситуации, ради светлого будущего Кыргызстана, за что сегодня продолжают погибать лучшие его сыновья", - отмечают в спецслужбе.


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URL: https://www.vb.kg/422682
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, приграничные конфликты, Кыргызстан
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