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COVID мог появиться из-за утечки в лаборатории - медицинский журнал Lancet

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- Канат Кожоев
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Научная комиссия по коронавирусу авторитетного медицинского журнала Lancet не исключила, что ковид мог появиться в лаборатории и распространиться по миру из-за утечки. К таким выводам ученые пришли после двухлетнего исследования, его планируют продолжить. Первые выводы опубликованы в докладе комиссии.

"Источник происхождения SARS-CoV-2 остается неизвестным. Есть две основные гипотезы. Первая предполагает, что вирус возник в дикой природе, либо на звероферме или птичьем рынке - в месте, которое до сих пор не определено. Вторая гипотеза заключается в том, что имело место происшествие в ходе исследования вирусов, возможно, во время их полевого сбора или утечки из лаборатории. Члены комиссии придерживаются разных взглядов относительно вероятностей той или иной причины, которые требуют дальнейшего научного исследования", - говорится в документе.

Что еще сообщила комиссия Lancet

  1. SARS-CoV-2 мог появиться при исследовании коронавирусов. Заражение могло произойти как от природного вируса, так и измененного в лаборатории.
  2. Независимое, прозрачное и научно-обоснованное расследование биоинженерии вирусов SARS, которая велась перед вспышкой ковида, произведено не было. Экспертам не предоставили доступ к лабораторным компьютерам, базам данных, почтовой переписке институтов, занимавшихся такими исследованиями.
  3. Исследовать профильные лаборатории США не удалось, как и изучить детали лабораторных работ в Ухани. Национальные институты здравоохранения США отказались раскрыть подробности поддерживаемых исследований вирусов SARS.
  4. Всемирная организация здравоохранения была слишком осторожной и медлительной в нескольких вопросах по борьбе с распространением вируса. Так же действовали и многие правительства, особенно в странах Юго-Восточной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/422685
Теги:
коронавирус, COVID-19, пандемия
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