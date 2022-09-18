COVID мог появиться из-за утечки в лаборатории - медицинский журнал Lancet

Научная комиссия по коронавирусу авторитетного медицинского журнала Lancet не исключила, что ковид мог появиться в лаборатории и распространиться по миру из-за утечки. К таким выводам ученые пришли после двухлетнего исследования, его планируют продолжить. Первые выводы опубликованы в докладе комиссии.

"Источник происхождения SARS-CoV-2 остается неизвестным. Есть две основные гипотезы. Первая предполагает, что вирус возник в дикой природе, либо на звероферме или птичьем рынке - в месте, которое до сих пор не определено. Вторая гипотеза заключается в том, что имело место происшествие в ходе исследования вирусов, возможно, во время их полевого сбора или утечки из лаборатории. Члены комиссии придерживаются разных взглядов относительно вероятностей той или иной причины, которые требуют дальнейшего научного исследования", - говорится в документе.

Что еще сообщила комиссия Lancet