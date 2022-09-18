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Кыргызстан в опасной зоне железодефицитной анемии

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- Нина Ничипорова
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"Согласно исследованиям, проведенным в свое время сотрудниками Кыргызского научного центра гематологии, распространенность анемии в Баткенской области у женщин детородного возраста составляет 60-70 процентов, а у беременных – 90-100 процентов, среднегорных и высокогорных селах Алайской долины Ошской области – 50-60 процентов, а в среднегорных условиях Джети-Огузского и Ак-Суйского районов Иссык-Кульской – 45-50 процентов. Если учесть, что в нашей стране сильны традиции многодетности, и женщины рожают не через три года, в течение которых их организм восстанавливается после родов, а, бывает, и через год, то о здоровье их самих и младенцев говорить не приходится", -сказал в интервью vb.kg мэтр кыргызской гематологии, академик Абдухалим Раимжанов.

Профессор, каковы симптомы заболевания?

Первые - мышечная слабость, быстрая утомляемость, вялость, сонливость и некоторые другие симптомы могут свидетельствовать о железодефицитной анемии, которую обязательно нужно лечить. Клиническая картина при ЖДА развивается не сразу и проявляется через некоторое время на фоне уже имеющегося дефицита железа и снижения уровня гемоглобина крови. Но при этом почти треть пациентов не имеют никаких жалоб и считают себя абсолютно здоровыми людьми, хотя лабораторные данные указывают на наличие анемии, а ближайшие родственники и знакомые обращают внимание на бледность кожных покровов.

Что вы имеете в виду под другими симптомами?

Человеку трудно бывает заснуть, снижаются работоспособность, умственные способности, появляются головные боли, головокружение (чаще в вечернее время), шум в ушах, мелькание "мушек" перед глазами даже при невысоком уровне артериального давления, сердцебиение, одышка при небольшой физической нагрузке или в покое. Случаются и обмороки, нарушается интеллект, ухудшаются память и внимание, а появляются раздражительность, нервозность, конфликтность, плаксивость, пропадает аппетит и возникает ощущение покалывания или "мурашек" в ногах, и вечно мерзнут руки и ноги.

К явным симптомам можно отнести также истонченность и ломкость ногтей. Причем у определенной части девушек этот процесс начинается еще со школьных лет и объяснить его можно тем, что они родились с дефицитом железа от больной ЖДА матери, плюс присоединение менструальных кровопотерь, а также вегетарианская диета для сохранения фигуры. О дефиците свидетельствуют и усиленное выпадения волос, их истончение, ломкость кончиков, потеря блеска, замедленный рост, ранняя седина. Не могу не сказать еще о характерных экзотических гастрономических пристрастиях - о непреодолимом желании употреблять в пищу что-либо необычное и малосъедобное: мел, лёд, зубную пасту, краски, штукатурку, пепел, бумагу, яичную скорлупу, кожуру деревьев, сухой чай, уголь, глину, песок. А также о пристрастии к острой, соленой, кислой, пряной пище, к сырым тесту, крупе, мясному фаршу. Последние симптомы встречаются чаще у женщин детородного возраста, беременных, подростков и детей.

И это все из-за недостатка железа?

Да, все эти изменения вызваны недостатком одного лишь элемента – железа. Дефицит возникает как при уменьшении его общего содержания в организме без функциональных нарушений, так и полным его истощением с развитием тяжелой анемии. Нетяжелое течение ЖДА не вызывает дистрофические поражения, поэтому носит обратимый характер. При тяжелом же в организме начинаются морфофункциональные сдвиги. Они охватывают не только систему крови, происходят дистрофические изменения внутренних органов и систем, осложнения в период беременности и родов, задержка роста и развития детей, меняются их интеллект и поведенческие реакции, падает иммунитет.

Эта патология является самой распространенной в мире после инфекционных заболеваний и универсальным "интердисциплинарным" клинико-лабораторным феноменом, с которым сталкиваются врачи разных специальностей - терапевты, педиатры, гинекологи, травматологи, хирурги, гастроэнтерологи, врачи ЦСМ. Исследования ВОЗ и Всемирного банка свидетельствуют о том, что железодефицит является третьей причиной временной нетрудоспособности у женщин в возрасте 15-44 лет. Ежегодно от 20 до 40% случаев материнской смертности в мире связано именно с ним. Наша страна не исключение.

Что касается дефицита Fe, то он может быть обусловлен прежде всего хроническими кровопотерями, беременностью и кормлением грудью, нарушением всасывания железа в кишечнике, недостатком его в рационе питания.

Как стать "железными" и поддерживать гемоглобин на уровне?

Если есть признаки, о которых я упомянул, то надо обратиться к врачу, сдать анализы и строго следовать рекомендациям доктора по дозировке и частоте приема! Самостоятельно отменять лечение нельзя, как, впрочем, и назначать. Для лучшей переносимости препараты железа необходимо принимать до и во время еды.

Вообще же проблема железодефицита – государственная во всех странах. Везде обогащаются железом основные, наиболее часто употребляемые продукты питания - мука, соль. Первичная профилактика проводится в группах риска и среди лиц, у которых нет в данный момент анемии, но имеются предрасполагающие к ее развитию обстоятельства: женщины детородного возраста, беременные и кормящие грудью, подростки в период интенсивного роста.

В рацион питания для профилактики и лечения ЖДА надо включить продукты с большим содержанием гемового железа, которое находится в составе гемоглобина – свиную, куриную, говяжью печень, мясо кролика, ягненка, индейки, говяжий язык. Коэффициент усвояемости гемового железа составляет 20-30%. Готовьте также чаще крупы - гречневую, пшенную, ячневую, геркулес, богатые Fe бобовые - фасоль и горох. Особенно его много в таких ягодах и фруктах, как черника, персики, в икре осетровых рыб. Рекомендую включить в меню еще и кукурузу, черную смородину, листовой салат, шпинат, петрушку, цветную капусту, красные помидоры, цитрусовые, киви, клюкву.

Всасывание железа усиливают аскорбиновая, пировиноградная, лимонная, яблочная, винная кислоты, фруктоза. А также животные белки, сорбит, кумыс, бозо, мед темного цвета. Мясо, печень и рыба улучшают процесс всасывания из фруктов и овощей при одновременном их употреблении. И, наоборот, тормозят его чай, кофе, какао, которые снижают усвоение необходимого нам элемента на 40-50%. Поэтому нельзя пить чай или кофе сразу после еды, так как такие обволакивающие вещества, как танин в этих напитках, связывают его и выводят с калом. Большое количество кальция и фосфора, содержащихся в молоке и сыре, блюда из крахмала, жирная пища, отруби, также препятствуют всасыванию его в кишечнике.

Нужно сочетать прием пищи, богатой железом, с продуктами с высоким содержанием витамина С, который улучшает усвоение железа, содержащегося в овощах, крупах, фруктах и орехах. А если с такой едой выпивать стакан апельсинового или другого сока, то количество усвоенного железа может увеличиваться более чем в 2 раза.

Абдухалим Раимжанович, каким должен быть показатель гемоглобина в норме?

Нормальным содержанием гемоглобина в крови человека считается: у мужчин -130 - 160 г/л (нижний предел -120, верхний -180 г/л), у женщин – 120 - 160 г/л, у детей нормальный уровень гемоглобина зависит от возраста и подвержен значительным колебаниям.


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URL: https://www.vb.kg/422690
Теги:
ВОЗ, Ошская область, хронические болезни, витамины, врачи, продукты, женщины
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