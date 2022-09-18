Ночь на кыргызско-таджикской границе прошла спокойно

По состоянию на 8:00 утра 18 сентября 2022 года ночь на кыргызско-таджикской границе в Баткенской и Ошской областях Кыргызской Республики прошла без каких-либо выстрелов и нарушений договоренностей сторон о прекращении огня. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Однако, несмотря на предпринимаемые по обе стороны меры, обстановка продолжает оставаться напряженной.

В настоящее время на госгранице продолжают работу представители сторон, которые проводят соответствующую работу по строгому соблюдению достигнутых договоренностей.

На месте находится заместитель кабинета министров – председатель ГКНБ, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, который продолжает координировать работу органов власти на местах по регулированию ситуации.

По данным пресс-центра Погранслужбы по состоянию на 8:30 утра обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной .

Подразделения Пограничной службы, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме.

Руководством страны принимаются все меры по стабилизации обстановки, пресечению попыток эскалации и провокаций конфликтов и решению возникающих вопросов мирным путем.