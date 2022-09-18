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В Баткен продолжает поступать гуманитарная помощь

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- Асия Канаева
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В Баткенскую область продолжает поступать гуманитарная помощь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На сегодняшний день в Баткенскую область выехали 3 фуры (2 большие и один "коротыш"), отправлено 50 тонн гумпомощи, которые для пострадавших в Баткенской области собрали неравнодушные горожане.

В субботу выехали 3 фуры, отправлено 67 тонн гумпомощи, собранные за счет средств резервного фонда мэрии Бишкека и районных администраций.

В тот же день за ними выехали 2 фуры, 40 тонн гумпомощи от жителей столицы.

В результате в Баткенскую область отправлено 8 фур - около 160 тонн гуманитарной помощи.

Также готовится гумпомощь на 2 фуры, порядка 40 тонн ждут погрузки и отправки.

На данный момент три фуры от мэрии Бишкека и неравнодушных горожан уже в городе Кадамжай. Их встретили представители муниципалитета. Гумпомощь будет передана всем нуждающимся. Пострадавшие получат необходимые продукты, вещи и медикаменты.


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URL: https://www.vb.kg/422694
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, Бишкек, мэрия
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