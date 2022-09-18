В Таджикистане появились призывы выйти на митинг против Рахмона

В Таджикистане появились призывы выйти на митинг против режима Эмомали Рахмона. Подобного рода публикации появились в телеграмм-каналах и соцсетях:

"Таджикистанцы, заявляющие, что они против правительства Рахмона, 20 сентября в 10:00 выйдут на бессрочную акцию в местных районах.

Мы, таджики, до сих пор наблюдаем за тем, что произошло.

К сожалению, мы не можем открыто высказать свое мнение, что у него нет свободы слова и демократии, как у вас, потому что наш лидер Рахман, завязанный на самодержавный режим, притесняет, арестовывает и преследует нас повсюду! Наши граждане боятся говорить открыто! Мы, таджики, устали от авторитарного и кланового правления, и для нас, как и для кыргызов, опасны митинги и забастовки.

Наши бедные солдаты стали жертвами убийцы Эммали Рахмана.

Мы, граждане Таджикистана, рискуем своими жизнями, чтобы стать орудием Рахмона.

Была бы у нас демократия как у вас, не было бы пограничных войн", - говорится в антиправительственных призывах.