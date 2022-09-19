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Конфликт на границе. Ночь прошла спокойно, но напряженность остается

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 8.00 19 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной.

Ночь с 18 на 19 сентября прошла спокойно, без происшествий; нарушений договоренностей о прекращении огня не зафиксированы.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/422706
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан
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