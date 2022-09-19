Конфликт на границе. Ночь прошла спокойно, но напряженность остается

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 8.00 19 сентября 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной.

Ночь с 18 на 19 сентября прошла спокойно, без происшествий; нарушений договоренностей о прекращении огня не зафиксированы.

Подразделения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке госграницы, несут службу в усиленном режиме.