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В Кыргызстане сегодня день национального траура

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вооруженный конфликт, произошедший 14-17 сентября 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, повлёк за собой гибель граждан Кыргызской Республики.

Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется:

- объявить 19 сентября 2022 года днем национального траура в Кыргызской Республике;

- В день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить Государственные флаги Кыргызской Республики;

- рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям в день национального траура отменить развлекательные мероприятия и передачи.


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URL: https://www.vb.kg/422709
Теги:
погибшие, Кыргызстан
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