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В Германии предложили наказать Турцию за желание вступить в ШОС

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Один из лидеров партии "Союз 90/Зеленые" и бывший министр Германии по охране окружающей среды и ядерной безопасности Юрген Триттин предложил наказать Турцию и ввести против нее ограничения из-за стремления государства к общению с Россией. Его слова приводит газета Die Welt.

Подобная инициатива была вызвана желанием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), членом которой является Россия. "Член НАТО Турция делает больше для обхода европейских санкций в отношении России, чем Китай. Эрдоган тормозит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А теперь он хочет вступить в ШОС вместе с Ираном. Поскольку никто не может быть исключен из НАТО, необходимо рассмотреть экономические принудительные меры против Турции", - сказал Триттин.

Ранее Эрдоган объявил целью Турции присоединение к ШОС. Он заявил об улучшении отношений со странами "шанхайской пятерки" при вступлении в организацию и формировании "совершенно иного положения" Турции.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/422711
Теги:
Германия, Турция, НАТО, ШОС
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