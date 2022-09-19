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Путин переговорил с президентами Кыргызстана и Таджикистана

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Президент России Владимир Путин провел 18 сентября телефонные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе.

Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье.

Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении Кремля.


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URL: https://www.vb.kg/422716
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон
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