Путин переговорил с президентами Кыргызстана и Таджикистана

Президент России Владимир Путин провел 18 сентября телефонные переговоры с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном обсуждена обстановка на киргизско-таджикской границе.

Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье.

Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении Кремля.