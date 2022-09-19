Пострадавшие дети из Баткена получают лечение в столице

Акимы четырех районов столицы навестили семерых детей, получивших ранения в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, заведующий отделом детской ортопедии Мирбек Эмильбеков рассказал о состоянии 7 детей, находящихся в Национальном центре охраны материнства и детства и получающих необходимое лечение, а также психологическую помощь.

"Главы районов побеседовали с каждым из детей, поговорили с родителями и пожелали им скорейшего выздоровления, а врачей попросили быть особо внимательными к детям", - говорится в сообщении муниципалитета.