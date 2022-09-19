В моргах страны находится 5 неопознанных тел погибших в ходе конфликта

В моргах Кыргызстана находятся пять неопознанных на сегодняшний день тел погибших. Эта информация была озвучена на заседании парламентского комитета по социальной политике. Прозвучала она из уст заместителя министра здравоохранения республики Жаркынбека Касымбекова.

Чиновника спросили о том, сколько, по его информации, сегодня неопознанных тел. Депутат Ырысбек Атажанов сказал о том, что имели место факты сожжения тел.

Замминистра это подтвердил.

"К сожалению, есть. Например, в больнице скорой медицинской помощи есть тело. Личность погибшего пока не была установлена. Всего же на сегодняшний день не опознано пять тел", - пояснил Жаркынбек Касымбеков.